Demir ging bij TV Limburg in debat met mobiliteitsminister Lydia Peeters en minister van landbouw Jo Brouns. "Ik was blij verrast door N-VA-voorzitter Bart De Wever die de voorbije weken minstens twee keer heeft gezegd dat hij het landbouwbeleid beter had moeten opvolgen", zei Jo Brouns van CD&V.

"Ik moet hem daar honderd procent gelijk in geven. Gelukkig hebben wij onze voet tussen de deur kunnen zetten om te zorgen dat er een toekomst is voor de Vlaamse veehouderij.""