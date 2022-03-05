Ruzie

Volgens een vriend van het slachtoffer hadden ze eerder al ruzie in een dancing. Toen ze een zekere A. en zijn kameraden later opnieuw tegen het lijf liepen, gingen de poppen aan het dansen. Na het eerste conflict zou L.L. opgetrommeld zijn om A. in bedwang te houden. Twee getuigen wezen hem echter aan als de man die de messteek toebracht. Onderzoek op een mes dat enkele dagen later in de struiken werd gevonden, leverde echter niets op. Het OM vorderde 30 maanden gevangenisstraf met uitstel, met uitzondering van de vier maanden voorhechtenis.

Drugsconflict

De verdediging drong aan op de vrijspraak. Volgens meester Nadia Lorenzetti werd A. in eerste instantie als dader aangewezen. Op basis van het strafblad van sommige betrokkenen suggereerde de verdediging dat een drugsconflict mogelijk aan de basis van de steekpartij lag. "Maar daar heeft mijn cliënt helemaal niets mee te maken. Hij is ook helemaal geen messentrekker of vechtersbaas." Meester Lorenzetti merkte ook nog op dat het onderzoek onnodig lang aansleepte.

De rechter doet uitspraak op 26 maart.