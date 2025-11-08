In totaal is Defensie op zoek naar 3.500 kandidaten tussen 18 en 25 jaar. In de zomer van 2026 worden de beste kandidaten geselecteerd, waarna uiteindelijk 500 jongeren aan de opleiding mogen beginnen.

“280 West-Vlaamse jongeren stelden zich dus al kandidaat. Ik hoop dat velen van hen ook geselecteerd worden en aan het vrijwillig militair dienstjaar kunnen starten,” zegt De Vreese. “Na de opleiding kunnen ze ervoor kiezen om actief te blijven bij Defensie, als beroepsmilitair, tijdelijke kracht of reservist. Voor West-Vlaamse jongeren is een carrière bij Defensie extra interessant door de sterke lokale aanwezigheid, met de marinebasis in Zeebrugge en de kazerne in Sint-Kruis. Zo bieden we unieke kansen dicht bij huis.”