Nieuws

280 West-Vlaam­se jon­ge­ren mel­den zich aan voor vrij­wil­lig mili­tair dienstjaar

507 BB LINKS militaireoefeningramskapelle

Al 280 West-Vlaamse jongeren hebben zich kandidaat gesteld voor het vrijwillig militair dienstjaar. Dat laat federaal volksvertegenwoordiger en Brugs fractieleidster Maaike De Vreese (N-VA) weten. In totaal meldden zich al 2.517 jongeren aan in heel België.

Begin november vorig jaar kregen 149.000 17-jarigen een brief in de bus van minister van Defensie Theo Francken (N-VA). Met die brief wilde hij jongeren warm maken voor een jaar vrijwillige legerdienst. Wie interesse had, kon zich eerst aanmelden voor een informatiesessie. Sinds januari 2026 is het mogelijk om zich officieel in te schrijven voor het dienstjaar.

Unieke kansen voor West-Vlaamse jongeren

In totaal is Defensie op zoek naar 3.500 kandidaten tussen 18 en 25 jaar. In de zomer van 2026 worden de beste kandidaten geselecteerd, waarna uiteindelijk 500 jongeren aan de opleiding mogen beginnen.

“280 West-Vlaamse jongeren stelden zich dus al kandidaat. Ik hoop dat velen van hen ook geselecteerd worden en aan het vrijwillig militair dienstjaar kunnen starten,” zegt De Vreese. “Na de opleiding kunnen ze ervoor kiezen om actief te blijven bij Defensie, als beroepsmilitair, tijdelijke kracht of reservist. Voor West-Vlaamse jongeren is een carrière bij Defensie extra interessant door de sterke lokale aanwezigheid, met de marinebasis in Zeebrugge en de kazerne in Sint-Kruis. Zo bieden we unieke kansen dicht bij huis.”

Anneleen Vandamme
Defensie

