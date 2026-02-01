6°C
Oostende

156 bezwaar­schrif­ten tegen gedeel­te­lij­ke ophef­fing bescher­ming site rond Fort Napoleon

Fort napoleon Oostende

Fort Napoleon Oostende, Foto's Herita

Er zijn 156 bezwaarschriften ingediend tegen de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de site rond Fort Napoleon in Oostende. Het is nu aan Onroerend Erfgoed om die bezwaren te bekijken, in augustus valt dan normaal gezien de beslissing.

Het is de stad Oostende die om de opheffing van bescherming vraagt van bijna 18 hectare. Door bebouwing en verharding is de erfgoedwaarde er al verloren gegaan. Projectontwikkelaar Versluys wil in die zone, waar overigens geen bouwverbod geldt, twee woontorens bouwen. Maar heel wat natuur- en andere organisaties verzetten zich tegen de opheffing. De directe omgeving van het beschermde Fort Napoleon, de Batterij Hundius en de Vuurtoren Lange Nelle, in totaal zo'n 12 hectare blijft sowieso beschermd als cultuurhistorisch landschap.

Fort napoleon Oostende
Nieuws

Minister beslist in augustus over bescherming duinengebied bij Fort Napoleon
De redactie
Erfgoed Fort Napoleon

