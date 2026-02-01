Het is de stad Oostende die om de opheffing van bescherming vraagt van bijna 18 hectare. Door bebouwing en verharding is de erfgoedwaarde er al verloren gegaan. Projectontwikkelaar Versluys wil in die zone, waar overigens geen bouwverbod geldt, twee woontorens bouwen. Maar heel wat natuur- en andere organisaties verzetten zich tegen de opheffing. De directe omgeving van het beschermde Fort Napoleon, de Batterij Hundius en de Vuurtoren Lange Nelle, in totaal zo'n 12 hectare blijft sowieso beschermd als cultuurhistorisch landschap.