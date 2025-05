In totaal moest de lokale politie van Oostende donderdag meer dan 110 keer tussenkomen. Op het strand bewees de strandbuggy zijn nut, bijvoorbeeld bij het opvangen of terugvinden van zeven verloren gelopen kinderen. Bij gebrek aan strandredders was zwemmen verboden, maar enkele mensen waagden zich toch te diep in de zee. Zo kwamen kort voor 16 uur twee zwemmers in moeilijkheden ter hoogte van de westelijke strekdam. Gelukkig konden de zwemmers ongedeerd uit het water gehaald worden, nadat omstaanders hen een reddingsboei hadden toegeworpen. "De politie roept opnieuw op tot voorzichtigheid en het naleven van de regels op het strand en in het water", aldus woordvoerder Simon Fiers.