Aan het Boudewijn Seapark protesteert deze namiddag een 100-tal actievoerders van de dierenrechtenorganisatie 'Bite Back' tegen het dolfinarium van Boudewijn Seapark. Ze eisen dat de dolfijnen vrijgelaten worden, en niet alleen in Brugge: ze willen dat alle dolfinaria de deuren sluiten. Dit is in het kader van de internationale campagne 'Empty The Tanks'.