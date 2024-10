In 1919 startte de Nieuw-Zeelandse regering met het bouwen van monumenten nabij de slagvelden waar Nieuw-Zeelanders hadden gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze monumenten herdenken de inspanningen van de New Zealand Expeditionary Force en de New Zealand Division. Sinds 1924 staan twee gelijkaardige herdenkingszuilen in Passendale en Mesen.



100-jarig jubileum

Ter ere van de honderdste verjaardag van deze monumenten worden twee nieuwe informatiepanelen onthuld, ontworpen door de New Zealand Pilgrimage Trust in nauwe samenwerking met de Nieuw-Zeelandse ambassade, Commonwealth War Graves Commission, stad Mesen en gemeente Zonnebeke.



Bij de inhuldiging van de monumenten in augustus 1924 beloofden de toenmalige burgemeesters van Mesen en Passendale om deze plaatsen te blijven eren. Vandaag hebben huidige burgemeesters Sandy Evrard (stad Mesen) en Ingrid Vandepitte (gemeente Zonnebeke) deze gelofte vernieuwd. Een symbolische, maar vooral krachtige boodschap die toekomstige generaties in staat stelt om het verhaal van deze monumenten na 100 jaar te kunnen blijven vertellen.