In Nieuwpoort steelt geen aprilvis maar een wulp de show. De bekende leeuw op de stadsvlag zou plaatsmaken voor de vogel. Die grap is een ludieke sneer naar de afgeschoten plannen om de jachthaven uit te breiden en extra woningen bij te bouwen. De stad krijgt geen vergunning omdat er in het gebied achttien wulpen leven en die soort bedreigd is.