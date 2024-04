Veel mensen zakten gisteren af naar het strand van Oostduinkerke om de aangespoelde orka er van dichtbij te bekijken. Alleen bleek het dier er eentje van papier maché te zijn. Scoutsgroep Casa Oostduinkerke en de gemeentediensten van Koksijde kunnen terugblikken op een geslaagde ‘aprilvis’.

“Gisterenmorgen om zes uur 's ochtends hebben we hier afgesproken, hebben we alles ingeladen en zijn we samen naar het strand vertrokken. Daar hebben we hem samen ingegraven”, vertelt diensthoofd technieken, Neal Baelen.