Verrassend mobiliteitsnieuws uit Sint-Katarina: daar zou op de plaats van het oude station een gloednieuw TGV-station verrijzen. Het station zou een halte vormen op de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Parijs, Sint-Katarina en Amsterdam.

Oorspronkelijk was die lijn voorzien in Kortrijk, maar door een tekort aan parkeerruimte en een te hoge kost voor onteigeningen, werd gekozen voor Sint-Katarina. “Hier is plaats genoeg,” klinkt het in de aankondiging. De werken zouden onmiddellijk starten en de eerste hogesnelheidstreinen moeten er in januari 2030 halt houden.