In Heuvelland is er een klacht van een N-VA-kandidaat die vaststelt dat er in Kemmel een opvallend verschil is tussen het aantal uitgebrachte stembiljetten voor de gemeenteraad en die voor de provincieraad. Hoewel de klacht geen invloed heeft op de uiteindelijke zetelverdeling, heeft het wel gevolgen voor de installatievergadering, die begin december nu wordt uitgesteld.

In Oudenburg is er ook een klacht ingediend, gericht op mogelijke onregelmatigheden met volmachten. N-VA kwam daar slechts 11 stemmen te kort om een extra zetel te veroveren, wat de partij doet vermoeden dat de uitslag mogelijk niet volledig correct is.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal de komende weken de klachten zorgvuldig onderzoeken.