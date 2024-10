Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was er nog de partij Actie van huidig lijsttrekker Wim Janssens en Het Plan-B, van Bram Degrieck, deze keer lijstduwer. Burgemeester in spé Wim Janssens vindt de samenwerking tussen Actie en Het Plan-B een geniale zet: "Door onze twee teams samen te brengen hadden we een lijst van 21 kandidaten die aan elkaar gewaagd waren. Bram Degrieck is de op één na grootste stemmenkampioen met 1.170 stemmen. A1ls afscheidnemend burgemeester is dat fantastisch."