Team Ieper is een stadslijst van coalitiepartners Open Ieper en N-VA met oppositiepartij CD&V. De lijst behaalde 46,8 procent en mag dus de burgemeester leveren. Maar volgens de nieuwe spelregels wordt dat automatisch de persoon met de meeste voorkeursstemmen. En dat is niet Emmily Talpe (2.431) maar wel Katrien Desomer (2.779).

Talpe steunt haar partijgenoot: "Ik zal heel blij zijn als het iemand is van Team Ieper en al zeker een vrouw want we hebben in 2018 die breuklijn kunnen breken."

Vooruit is met 33,6 procent de tweede grootste partij, maar boekt met 17,4 procent een grote vooruitgang en behaalt 7 extra zetels. Vlaams Belang behaalt 12,6 procent van de stemmen (+3 procent), Groen zakt verder weg tot 5,4 procent (-4,3 procent), L.A.M.O.O.T. haalt 1 procent en SVD 0,5 procent.