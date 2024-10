"Ik ben uiteraard heel tevreden met onze score", reageert Coppein. De partij was al aan de macht in Vleteren, maar gaat er in vergelijking met zes jaar geleden nog op vooruit. "Dat toont dat de mensen blij zijn met wat we gedaan hebben. Het is nu de bedoeling om het werk verder te zetten en om uit te voeren wat we beloofd hebben."

Dankzij 645 voorkeurstemmen is Bram Coppein uit deelgemeente Woesten de nieuwe burgemeester van Vleteren. "Dat is ongeveer evenveel als de vorige keer. Met een opkomst van 65 procent had ik dat niet verwacht." Coppein is de opvolger van Stephan Mourisse, die afscheid nam van de lokale politiek. In tegenstelling tot Mourisse hebben de andere leden van LVP geen enkele binding met de nationale partijen.