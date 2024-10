"Het is zeker een spannende dag. De campagne is voorbij. Alle kandidaten starten met nul stemmen. We weten voorlopig niets." John Crombez, lijsttrekker voor Vooruit in Oostende kijkt reikhalzend uit naar de resultaten.



De grote tegenstander van Crombez voor het burgemeesterschap is Bart Tommelein. De huidige burgemeester komt op voor Trots op Oostende, dat met drie partijen samen ten strijde trekt: Open Vld, Groen en CD&V. "De campagne is vroeg begonnen, dat komt door de grote thema's zoals zone 30, Thermae Palace en de ziekenhuizen. Er waren heel veel debatten en al snel was het een duel tussen twee kandidaten. Dat is de laatste weken ook vaak zo in beeld gebracht", meldt Crombez.