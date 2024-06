Vlaams Belang was vorige verkiezingen de tweede grootste partij in West-Vlaanderen, na CD&V. Vermeersch hoopt dat zijn partij deze keer de grootste van West-Vlaanderen wordt: "Er is verandering nodig en onze provincie mag niet langer vergeten worden in Brussel. We blijven met de voetjes op de grond, maar Vlaams Belang moet de grootste partij van onze provincie worden."



Vermeersch is momenteel ondervoorzitter van de Kamerfractie van Vlaams Belang en voorzitter van de gemeenteraadsfractie in Kortrijk. Hij vindt de stemmen voor Vlaams Belang geen proteststem: "Als je de grootste partij bent in de peilingen, dan zijn dat niet enkel proteststemmen. Er zijn ook duidelijk proteststemmen, want er is protest nodig."

Vermeersch wil na de verkiezingen aan de tafel zitten met de andere partijen: "Als we de grootste partij worden, nodigen we alle partijen uit. Daarvoor kijken we in de eerste plaats naar de tweede grootste partij, volgens de peilingen is dat N-VA."