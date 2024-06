De eerste resultaten in Diksmuide, Wervik en Poperinge zijn al binnen. Vlaams Belang is in alle drie de West-Vlaamse gemeenten voorlopig de grootste partij. Die uitslag zagen we ook al terug in de peilingen vooraf.

Carmen Ryheul, Vlaams Parlementslid voor West-Vlaanderen, wacht de resultaten af: "Het is een ideaal moment om even samen te zijn, even die spanning los te laten en onder vrienden na te praten." Ryheul staat op de zesde plaats op de Vlaamse lijst. Het doel van haar partij is duidelijk: "Wij willen de grootste partij van Vlaanderen en West-Vlaanderen worden."