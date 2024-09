De kandidaten mogen wel een politieke affiche achter hun raam of in hun auto hangen. Borden in tuinen, mag bijvoorbeeld niet. "We worden geremd om op een mooie en professionele manier onze kandidaten voor te stellen aan de Nieuwpoortse inwoner", zegt Nicolas Vermote van Pro Nieuwpoort.

Gezond Verstand en Pro Nieuwpoort schrijven nu de gouverneur aan. Eerste schepen Bert Gunst, lijsttrekker van CD&V, verdedigt het reglement dat twaalf jaar oud is. "Het speelt inderdaad in het nadeel als je 6 maanden voor de verkiezingen pas start. Als je zoals CD&V zes jaar lang elke dag je best doet, zijn die borden overbodig."

Het Nieuwpoortse aanplakverbod is in Vlaanderen een echte uitzondering. Nu nog naar de Raad van State stappen kan volgens Dimitri Dedecker niet meer op tijd. De plakploegen overwegen wel om het verbod aan hun laars te lappen, maar Nieuwpoort kondigt aan streng op te treden. Zo staan er boetes op tot 250 euro.