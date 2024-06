Volgens Vaneeckhout is het erg moeilijk om in te schatten hoe de Belgen zullen stemmen. "Veel mensen twijfelen echt tot op de laatste minuut", zegt hij. "Daarom hebben wij tot op de laatste seconde campagne gevoerd. Gisterenvoormiddag (zaterdag) waren we op de markt in Waregem en gisterennamiddag deden we onze laatste deur-aan-deurbezoeken."

Hij kwam ook stemmen in naam van zijn vrouw, die in het buitenland is voor de verjaardag van haar metekind en zijn petekind. "Na de stemming word ik verwacht op het vaderdagontbijt van mijn familie, daarna ga ik richting Brussel"; aldus de covoorzitter.

Jeremie Vaneeckhout is samen met de Brusselse Nadia Naji covoorzitter van Groen. In 2019 was hij ook al lijsttrekker voor de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Toen was hij nog ondervoorzitter van de partij onder Meyrem Almaci. Daarvoor was Vaneeckhout lokaal actief in Anzegem. Voor hem wordt het in eerste instantie zaak om zijn eigen zetel veilig te stellen. Groen doet het gewoonlijk wat minder goed in West-Vlaanderen dan in andere provincies. In 2019 haalden de groenen er 7,1 procent in de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, tegenover gemiddeld meer dan 10 procent in heel Vlaanderen. Nu ogen de peilingen voor de ecologisten minder rooskleurig dan vijf jaar geleden.