In Heule is de West-Vlaamse delegatie samengekomen om de toespraak van partijvoorzitter Raoul Hedebouw te volgen. Ook Natalie Eggermont, lijsttrekker voor de Kamer, is erbij. PVDA stijgt op Vlaams niveau boven de kiesdrempel naar 5,5%. Ook op federaal niveau is de partij er met net geen 2% op vooruitgegaan.

"PVDA schrijf geschiedenis", klinkt het bij de partij. De zetel in het Vlaams parlement voor Ilona Vandenberghe uit Oostende is quasi zeker, voor Natalie Eggermont is het nog even afwachten of zij haar zetel in de kamer binnenhaalt. "In Antwerpen scoren we beter dan Vlaams Belang en dat is hoopvol. Waar Pvda sterk staat kunnen we extreem rechts tegenhouden", klinkt het.