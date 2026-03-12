Programma's

Van zee tot rookoven – nieuwe kansen voor Noordzeevis

In de Brugse Visrokerij Alloo — vandaag ook bekend als Blue Ocean Seafood — onderzoekt zaakvoerder Dieter en zijn team hoe minder bekende Noordzeevis een plaats kan krijgen in de rookoven. Met steun van het subsidieprogramma ZEEBONK wordt getest welke lokale vissoorten geschikt zijn om te roken of te drogen, en zelfs of een visdroogworst haalbaar is.

Vincenzo volgt het hele proces: van het invriezen, tot het zouten, drogen, roken en het koelen en versnijden.

Bovendien is dit ook pure innovatie voor de visserijsector. Want dit project draait niet alleen om smaak, maar ook om duurzame visvangst, ondersteuning van lokale vissers en het versterken van deze typisch West-Vlaamse sector.