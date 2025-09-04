22°C
Aanmelden

Het Provinciaal Domein

Vincenzo bezoekt West-Vlamingen #metpoer en brengt hun verhaal in Het Provinciaal Domein. 

STEM en VR onderwijs

Terug naar overzicht
Programma's
STEM en VR onderwijs

Een nieuw schooljaar, nieuwe ideeën en dat is wat we ook in deze aflevering van 'Het Provinciaal domein' willen brengen.  In het secundair onderwijs worden de dag van vandaag heel wat STEM-studierichtingen aangeboden, maar ook in de basisschool is het belangrijk om de leerlingen te laten kennismaken met techniek.

Uitzendingen

Hoppeland

Nieuw wandelnetwerk Hoppeland
Rozenfeest

UITTIP: Rozenfeest
Prov dom 5 6

Simulator en opleiding visserijschool

Afleveringen uit 2025

Prov dom 4 9

STEM en VR onderwijs
Hoppeland

Nieuw wandelnetwerk Hoppeland
Prov dom 5 6

Simulator en opleiding visserijschool
Duintuin

Nieuwe duintuin en schoolmodules
Archeologiedagen

Archeologiedagen
Prov dom 8 5

Avond van de West-Vlaamse winkelier
Prov dom 1 5

Wandelen in de Westhoek
Hpd 17 4

Groenteteelt in open lucht
Prov dom 10 04

Fietssnelwegen
Blauwe economie hpd

Blauwe economie - Kustinzicht
Provinciaal domein 20 03

Maatregelen om de geelgors te beschermen
Het provinciaal domein leesvaardigheid

Proefproject 'Auteursresidenties' om de leesvaardigheid te verbeteren
Het provinciaal domein 06 03

Bezoek aan waterproductiecentrum 'De Blankaart' in Diksmuide

Uittip uitgetest

Uittip 4 9

UITTIP: Totemus
Rozenfeest

UITTIP: Rozenfeest
UITTIP 5 6

UITTIP: Orka Mundo
Uittip

UITTIP: Speelplein in Bulskampveld
Raversyde

UITTIP: Raversyde
Duintuin

UITTIP: Duintuin in De Panne
Theaterwandeling

UITTIP: Theaterwandeling
Uittip getekende oorlog

UITTIP: Getekende Oorlog 45
Uittip zoektocht zwin

UITTIP: Zoektocht in 't Zwin
Uittip tt zwin

UITTIP: Zwin TT Geowonder
Koers

UITTIP: Fietsfestival
Roots

UITTIP: Roots - Bulskampveld
Bulskampveld

UITTIP: Escape Game – Bulskampveld

Afleveringen uit 2024

Prov dom 10 10

Leraar Stefaan nam zijn leerlingen mee naar buiten
Prov dom 3 10

Ruben geeft een vaste stek aan creatievelingen
Prov dom 19 9

Mama Joke woont in een dorpsboerderij
Arman prov dom

Armand is 'Peter' van een Westtoer fietsroute
Prov dom 5 9

Boer Frederik is expert ploegloos boeren geworden
Foto Dieter Flamme Rouge

Dieter maakte van zijn hobby zijn beroep
Foto Mauro

Student Mauro verruimde zijn blik op verpleegkunde in Oeganda
Programma provinciaal domein vertaalapp

HR-manager Cindy zocht manier om makkelijk te communiceren met haar huishoudhulp
Foto Johan Lavens

Boer Johan ging op zoek naar hoe hij de werkdruk kon verlagen
Prov dom 9 5

Sien Fournier zorgde voor Natuur op School
Prov dom 2 5

CEO Stefaan Vanfleteren wou graag piano's duurzaam transporteren

Volledige podcasts #metpoer

Ben je fan van de uitzendingen #metpoer van Het Provinciaal Domein? Bekijk dan hier alle podcasts volledig. Liever luisteren? Dan kan dat op je favoriete podcastapp, door "Provincie West-Vlaanderen" op te zoeken. 

CEO Stefaan Vanfleteren wou graag piano's duurzaam transporteren

Sien Fournier zorgde voor Natuur op School

Boer Johan ging op zoek naar hoe hij de werkdruk kon verlagen

HR-manager Cindy zocht manier om makkelijk te communiceren met haar huishoudhulp

Student Mauro verruimde zijn blik op verpleegkunde in Oeganda

Dieter maakte van zijn hobby zijn beroep

Boer Frederik is expert ploegloos boeren geworden

Armand is 'Peter' van een Westtoer fietsroute

CFO Tom krijgt meer werknemers met de fiets naar het werk

Mama Joke woont in een dorpsboerderij

Ruben geeft een vaste stek aan creatievelingen

Leraar Stefaan nam zijn leerlingen mee naar buiten

Pexels redrecords 2872418 3

Ontdek al onze programma's

Focus en WTV brengen naast de dagelijkse nieuwsuitzendingen ook heel wat interessante tv-programma's.

Terug naar overzicht

Meer over West-Vlaanderen

Raadpleeg de website van de provincie West-Vlaanderen voor meer info over de provincie.

www.west-vlaanderen.tv
Aanmelden