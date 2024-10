Programma's

Leraar Stefaan nam zijn leerlingen mee naar buiten

In 'Het Provinciaal Domein - Verhalen met Poer' gaan we naar de basisschool Sint-Michiels in Ieper. We brengen het verhaal van Stefaan Vanoplynes. Zijn leerlingen waren echte stadsmussen en daar wou Stefaan graag verandering in zien. Hoe hij dat aangepakt heeft, kom je te weten in Het Provinciaal Domein, Verhalen met Poer.