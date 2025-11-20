Programma's

Fruitig erfgoed: appels, peren en identiteit

In deze aflevering speelt fruit de hoofdrol. In de Westhoek zet het project Fruitig Erfgoed in op het bewaren van oude appel- en perenrassen, het herstellen van hoogstamboomgaarden en het delen van kennis over dit waardevolle stukje streekgeschiedenis.

Vincenzo ontdekt hoe historische rassen opnieuw geplant worden, hoe lokale initiatieven zoals de Fruithub in Vleteren overschotten verwerken tot sap, en hoe fruit zo bijdraagt aan erfgoed, identiteit én biodiversiteit.