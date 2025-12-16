Programma's

Isolde Delanghe in Stand van Zaken

Isolde Delanghe, directeur van de Mode Unie, is te gast in Stand Van Zaken. Na Black Friday volgen de kerstinkopen en daarna alweer meteen de winterkoopjes. Best wat voor onze modehandelaars. Houden zij dat allemaal vol zo? Het antwoord in Stand van Zaken