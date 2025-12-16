Stand van Zaken
Om de twee weken neemt presentator Jens Lemant je mee in de wereld van de economie, telkens bekeken door een West-Vlaamse bril.
Isolde Delanghe in Stand van Zaken
Isolde Delanghe, directeur van de Mode Unie, is te gast in Stand Van Zaken. Na Black Friday volgen de kerstinkopen en daarna alweer meteen de winterkoopjes. Best wat voor onze modehandelaars. Houden zij dat allemaal vol zo? Het antwoord in Stand van Zaken
