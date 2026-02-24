Programma's

Hoe gaan we naar ons werk?

Thijs Deklerck is de gast van Jens in Stand Van Zaken. Elk jaar pakt zijn werkgever Acerta uit met een mobiliteitsbarometer voor het woon-werkverkeer in West-Vlaanderen. Houdt koning auto stand? Of gebruiken we almaar vaker de fiets om te gaan werken? En wat met het openbaar vervoer? De antwoorden in Stand van Zaken.