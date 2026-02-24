Stand van Zaken
Om de twee weken neemt presentator Jens Lemant je mee in de wereld van de economie, telkens bekeken door een West-Vlaamse bril.
Hoe gaan we naar ons werk?
Thijs Deklerck is de gast van Jens in Stand Van Zaken. Elk jaar pakt zijn werkgever Acerta uit met een mobiliteitsbarometer voor het woon-werkverkeer in West-Vlaanderen. Houdt koning auto stand? Of gebruiken we almaar vaker de fiets om te gaan werken? En wat met het openbaar vervoer? De antwoorden in Stand van Zaken.
