Om de twee weken neemt presentator Jens Lemant je mee in de wereld van de economie, telkens bekeken door een West-Vlaamse bril.

Hoe gaan we naar ons werk?

Thijs Deklerck is de gast van Jens in Stand Van Zaken. Elk jaar pakt zijn werkgever Acerta uit met een mobiliteitsbarometer voor het woon-werkverkeer in West-Vlaanderen. Houdt koning auto stand? Of gebruiken we almaar vaker de fiets om te gaan werken? En wat met het openbaar vervoer? De antwoorden in Stand van Zaken.

IMG 5252

Warenhuisoorlog
Stavaza 27 1

De innovatieve landbouwsector
Whats App Image 2026 01 09 at 13 36 45 1

Vooruitblik op de West-Vlaamse economie
Aanmelden