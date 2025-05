Alexander Doom is zesde geworden op de 400 meter tijdens de Diamond League in het Chinese Shanghai. Met een tijd van 45.35 bleef hij boven zijn beste niveau. Vorige week liep hij in Xiamen nog 44.92, een stuk dichter bij het vereiste WK-minimum van 44.85. Zijn Belgisch record blijft staan op 44.15. De overwinning ging naar de Amerikaan Christopher Bailey in een sterke 44.17.