Ondanks het feit dat België al enkele sterke namen inzette in de Mixed Relay – onder wie Jonathan Sacoor en Daniël Segers – stond er bij de 4x400 meter een ijzersterke ploeg aan de start. Christian Iguacel, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée en West-Vlaming Alexander Doom vormden het team. Doom kreeg het stokje als laatste loper en haalde in een spannend slot de overwinning binnen in een sprint tegen Groot-Brittannië, dat eerder al brons pakte op de Spelen in Parijs.

Doom bewees zich nog maar eens als een absolute waarde in het Belgische estafetteteam. Zijn indrukwekkende eindsprint leverde niet enkel een plek in de finale op, maar verzekerde België ook meteen van deelname aan het WK in Tokio. De eerste twee teams uit elke serie gingen rechtstreeks door, aangevuld met de twee beste verliezende tijden. In totaal mogen de top veertien van de World Relays naar het WK.