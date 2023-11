In de eerste amateurklasse zocht Winkel Sport naar stabiliteit na het aangekondigde stoppen van hun A-ploeg na dit seizoen. Het spel begon levendig met een vroege kans voor Dessel, maar Winkel nam al snel de controle met enkele kansen voor Jérémy Perbet. Scoren bleef uit. Beide teams kregen kansen in de eerste helft, met een 0-1 voorsprong voor Dessel dankzij een doelpunt van Smolders, gevolgd door een gelijkmaker van Verhooghe voor Winkel vlak voor rust, resulterend in een 1-1 stand.