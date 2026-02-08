Na de pauze komt Gent agressief uit de kleedkamer. Na een formatiewissel bij Gent krijgt de thuisploeg meteen de 2-2 om de oren via Newman. KVDO verliest de strijd om het middenveld en ziet Gent uitlopen: een blunder van Seys leidt tot Newmans hattrick (2-3) en even later maakt Willemot er 2-4 van.

