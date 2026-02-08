Aanmelden
KVDO zakt door het ijs na 2 – 0 voor­sprong tegen Racing Gent

KVDO-Oostkamp

In de Tweede Amateur blijft het titelgevecht spannend. KVDO had gisteren de kans om de tweede periodetitel veilig te stellen tegen Racing Gent, dat net boven de degradatiestreep stond. Na 18 op 18 leek een overwinning vanzelfsprekend, maar het liep anders.

KVDO start sterk en komt via Vanhaecke op voorsprong na een mooie aanval via Vandenschrick (1-0). Kort daarna verdubbelt Santens de score: 2-0. De tribunes barsten van enthousiasme, maar Gent blijft aanvallend ingesteld. Vlak voor de rust scoort Newman de aansluitingstreffer: 2-1.


Gent draait wedstrijd volledig om na rust

Na de pauze komt Gent agressief uit de kleedkamer. Na een formatiewissel bij Gent krijgt de thuisploeg meteen de 2-2 om de oren via Newman. KVDO verliest de strijd om het middenveld en ziet Gent uitlopen: een blunder van Seys leidt tot Newmans hattrick (2-3) en even later maakt Willemot er 2-4 van.

Wat begon als een comfortabele 2-0 voorsprong, eindigde in een pijnlijke 2-4 nederlaag. KVDO moet de komende weken stevig aan de bak om promotie af te dwingen.

