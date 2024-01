Serhiy Sydorchuk (33.) werkte de bal enkele minuten nadien nog ongelukkig in eigen doel. Tuur Rommens, die twee assists gegeven had, verknalde zijn eigen avond met een drieste tackle en kreeg nog rood. Nazinho milderde nog verder tot 4-2.

In de stand blijft Club Brugge derde op elf punten van leider Union en drie van RSC Anderlecht, stadsrivaal Cercle is zevende. Westerlo is na een barslechte seizoensstart al opgeklommen naar plek tien, Kortrijk, die gisteren gelijkspeelde tegen Club Bruggz, behoudt de rode lantaarn met vijftien punten.