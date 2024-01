Club Brugge domineerde met voorsprong de eerste helft. Pirard was de enige Kortrijkzaan die in beeld kwam met parades op pogingen van Zinckernagel, Skov Olsen en Meijer. Intussen had Zinckernagel de thuisploeg na 16 minuten op een logische 1-0 gezet.

Maar dat was nog geen veilige voorsprong, zo bleek. Kortrijk kwam er na de rust al eens uit, Club was zijn dominantie kwijt. Afolabi scoorde de gelijkmaker en toen Massimo Bruno de rode lantaarn op voorsprong zette, werd het plots stil in Jan Breydel.

Maar blauw-zwart leek orde op zaken te zetten. Mechele, in de kluts, en Thiago fnuikten de Kortrijkse hoop op puntenwinst.

Maar het venijn zat helemaal in de staart. In de laatste minuut van blessuretijd scoorde Djibbi Seck de gelijkmaker: 3-3. Een kleine stunt van de rode lantaarn. Een opdoffer voor Club.