West-Vlamingen Xandro Meurisse, Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Margot Vanpachtenbeke naar WK Wielrennen in Rwanda
Xandro Meurisse
Bondscoach Serge Pauwels heeft z'n selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen dat eind deze maand plaatsvindt in Rwanda.
Daarbij één West-Vlaming: Xandro Meurisse. Hij moet kopman Remco Evenepoel bijstaan.
Lotte Kopecky is de verrassende afwezige bij de vrouwen. Zij zal haar wereldtitel dus niet verlengen. Belgisch kampioen Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Margot Vanpachtenbeke zijn de West-Vlaamse rensters die er wel bij in Rwanda.
Dit is de volledige selectie bij de mannen:
Remco Evenepoel is de onbetwiste kopman van de Belgische ploeg op het WK wielrennen in Rwanda. De 25-jarige renner van Soudal Quick-Step krijgt in zijn jacht op een tweede regenboogtrui (na 2022) hulp van zeven landgenoten. Dat zijn Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) en Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG).
Serge Pauwels maakte zijn achtkoppige selectie bekend tijdens een persmoment in het bondsgebouw in Tubeke. De bondscoach moest daarbij rekening houden met een rist renners die vooraf, om diverse redenen, hadden afgezegd terwijl ze anders zeker in aanmerking zouden komen voor het WK. Dat was het geval voor onder meer Wout van Aert, Tim Wellens, Thibau Nys, Maxim Van Gils en Laurens De Plus.
De WK-wegrit vindt plaats op zondag 28 september op een klimparcours in en rond Kigali. Een week eerder start Evenepoel als tweevoudig titelverdediger in de tijdrit. Ook Van Wilder en Vermeersch zitten in de selectie.
Bij de beloften is Jarno Widar de grote hoop op een regenboogtrui.
Justine Ghekiere
Dit is de volledige selectie bij de vrouwen:
De wegrit voor de vrouwen elite staat op zaterdag 27 september op het programma. Zonder speerpunt Kopecky is de Belgische selectie onthoofd. Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke verdedigen nu de Belgische kleuren.
Een week voordien, op zondag 21 september, is de tijdrit voor vrouwen elite voorzien. Daarvoor is Marthe Goossens de enige geselecteerde Belgische vrouw.