Remco Evenepoel is de onbetwiste kopman van de Belgische ploeg op het WK wielrennen in Rwanda. De 25-jarige renner van Soudal Quick-Step krijgt in zijn jacht op een tweede regenboogtrui (na 2022) hulp van zeven landgenoten. Dat zijn Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) en Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG).

Serge Pauwels maakte zijn achtkoppige selectie bekend tijdens een persmoment in het bondsgebouw in Tubeke. De bondscoach moest daarbij rekening houden met een rist renners die vooraf, om diverse redenen, hadden afgezegd terwijl ze anders zeker in aanmerking zouden komen voor het WK. Dat was het geval voor onder meer Wout van Aert, Tim Wellens, Thibau Nys, Maxim Van Gils en Laurens De Plus.

De WK-wegrit vindt plaats op zondag 28 september op een klimparcours in en rond Kigali. Een week eerder start Evenepoel als tweevoudig titelverdediger in de tijdrit. Ook Van Wilder en Vermeersch zitten in de selectie.

Bij de beloften is Jarno Widar de grote hoop op een regenboogtrui.