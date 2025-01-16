23°C
Aanmelden
Sport

West-Vla­min­gen Xan­dro Meu­ris­se, Jus­ti­ne Ghe­kie­re, Julie Van De Vel­de en Mar­got Vanpach­ten­be­ke naar WK Wiel­ren­nen in Rwanda

Xandro meurisse 2025 08 21 095345 pyzw

Xandro Meurisse

Bondscoach Serge Pauwels heeft z'n selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen dat eind deze maand plaatsvindt in Rwanda.

Daarbij één West-Vlaming: Xandro Meurisse. Hij moet kopman Remco Evenepoel bijstaan. 

Lotte Kopecky is de verrassende afwezige bij de vrouwen. Zij zal haar wereldtitel dus niet verlengen. Belgisch kampioen Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Margot Vanpachtenbeke zijn de West-Vlaamse rensters die er wel bij in Rwanda.

Dit is de volledige selectie bij de mannen:

Remco Evenepoel is de onbetwiste kopman van de Belgische ploeg op het WK wielrennen in Rwanda. De 25-jarige renner van Soudal Quick-Step krijgt in zijn jacht op een tweede regenboogtrui (na 2022) hulp van zeven landgenoten. Dat zijn Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) en Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG).

Serge Pauwels maakte zijn achtkoppige selectie bekend tijdens een persmoment in het bondsgebouw in Tubeke. De bondscoach moest daarbij rekening houden met een rist renners die vooraf, om diverse redenen, hadden afgezegd terwijl ze anders zeker in aanmerking zouden komen voor het WK. Dat was het geval voor onder meer Wout van Aert, Tim Wellens, Thibau Nys, Maxim Van Gils en Laurens De Plus.

De WK-wegrit vindt plaats op zondag 28 september op een klimparcours in en rond Kigali. Een week eerder start Evenepoel als tweevoudig titelverdediger in de tijdrit. Ook Van Wilder en Vermeersch zitten in de selectie.

Bij de beloften is Jarno Widar de grote hoop op een regenboogtrui.

Belgaimage 102646896

Justine Ghekiere

Dit is de volledige selectie bij de vrouwen:

De wegrit voor de vrouwen elite staat op zaterdag 27 september op het programma. Zonder speerpunt Kopecky is de Belgische selectie onthoofd. Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke verdedigen nu de Belgische kleuren.

Een week voordien, op zondag 21 september, is de tijdrit voor vrouwen elite voorzien. Daarvoor is Marthe Goossens de enige geselecteerde Belgische vrouw.

Belga
Redactie
Xandro Meurisse Justine Ghekiere

Meest gelezen

Club Brugge - Champions League
Sport

Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
KV Kortrijk Francs Borain
Sport

KV Kortrijk blijft foutloos na winst tegen Francs Borains
Rangers
Sport

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Xandro meurisse

Alpecin-Deceuninck ziet Xandro Meurisse volgend seizoen naar Q36.5 vertrekken
Justine Ghekiere

Ghekiere denkt vooral aan ploeggenote Le Court: "Bolletjestrui is dit jaar geen hoofddoel"
Justine Ghekiere

Justine Ghekiere moet door ziekte passen voor Vlaamse openingsklassieker
Justine Ghekiere

Justine Ghekiere focust in 2025 voor het eerst op kasseiklassiekers: "Ben zeer benieuwd"
justineghekiere

Justine Ghekiere eindigt als zesde in koninginnenrit van Tour Down Under
Justine Ghekiere

Justine Ghekiere start vrijdag seizoen in Australië: "Zien hoe ik reageer op de hitte"
Aanmelden