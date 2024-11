In de eigen Sportoase hielden de Leuven Bears tijdens het eerste kwart gelijke tred met Oostende, maar na een tussenversnelling van de West-Vlamingen stond er bij de rust toch een duidelijke 39-51-score op het bord. Oostende liep in het derde kwart nog wat verder uit en en won uiteindelijk met een verschil van veertien punten. De Amerikaan Timmy Allen was met 20 punten, 5 rebounds en 4 assists een van de uitblinkers bij de bezoekers.



Oostende komt door zijn achtste zege samen met Kortrijk mee aan kop van het klassement in de BNXT League.