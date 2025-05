We krijgen minstens één West-Vlaamse ploeg in de finale van de play-offs in het herenbasketbal. Zowel de Kortrijk Spurs als BC Oostende wonnen zaterdagavond hun beslissende derde wedstrijd in de kwartfinale en nemen het vanaf dinsdag tegen elkaar op in de halve finale. In een best-of-five zullen de twee West-Vlaamse ploegen uitmaken wie de finale mag spelen tegen Mechelen of Limburg United.