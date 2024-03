De opdracht van Anne Mie startte in 2020. Na een intensieve wedstrijd werd ze samen met haar architectenbureau uitgekozen om het olympisch dorp te ontwerpen. Bij het ontwerp moest Anne Mie rekening houden met verschillende voorwaarden, zoals de inrichting van de kamers. "De afmetingen van de ruimtes zijn al zo bedacht, dat je rekening houdt dat je bed twee meter twintig of twee meter vijftig kan zijn. Ook dat er twee atleten in een kamer kunnen wonen en er ruimtes voorzien worden waar de atleten tot rust kunnen komen.", vertelt Anne Mie.

Ook het ecologisch aspect speelde een grote rol bij het ontwerpen van de gebouwen.