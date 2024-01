Van Oosterwyck krijgt als voorlopig bewindvoerder het volledige patrimonium van KV Oostende in bezit, met inbegrip van de bankrekeningen. Het personeel, en dus ook de spelers, blijft gewoon aan boord. Dinsdagnamiddag spreekt hij ook de spelers. Van Oosterwyck krijgt 21 dagen de tijd om te zien of er een oplossing is voor KV Oostende of niet. Hij gaat op zoek naar een mogelijke overnemer voor de club, als dat kan. De termijn van 21 dagen is verlengbaar, als de rechtbank dat wenselijk acht.

Dit betekent niet dat er per se een faillissement in de lucht hangt. Wel is het zo dat de vorige eigenaar - Paul Conway - en het vorige bestuur niet langer transacties kunnen doen zolang de voorlopig bewindvoerder aan zet is. Hij haast zich sinds deze voormiddag 11 uur om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de situatie bij KV Oostende. Stel dat hij na zijn termijn - of eerder - vaststelt dat een faillissement onafwendbaar is, dan zal hij daar ook naartoe handelen. Maar op vandaag heeft hij alvast nog niet die aanwijzing.