Steven Vanmedegael is al 12 jaar aan de slag bij Knack Roeselare, eerst als assistent onder Emile Rousseaux en daarna als hoofdcoach. Zijn palmares is indrukwekkend met acht landstitels, negen bekers en zilver in de Europese CEV-cup. En daar kunnen nog een landstitel en een BENE-Conferencetitel bijkomen. Een opvolger is nog niet bekend.