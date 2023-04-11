Voetbal Vlaanderen onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen van jeugdtrainer
Voetbal Vlaanderen start een onderzoek naar een incident van mogelijk racisme bij een jeugdmatch in Kortemark. Zaterdag sprak de trainer van de bezoekende ploeg harde taal tegen een van de spelertjes van allochtone afkomst, maar volgens de club is de trainer geen racist.
De U 11-match van zaterdag zindert nog na bij de voorzitter van voetbalclub SVD Kortemark. Vooral hoe de trainer van de bezoekende ploeg Lo-Reninge te werk ging, valt niet goed te praten volgens ouders en de club.
"Hij zei tegen Mohammed: 'als je een echte Belg wil zijn, moet je ook spelen als een Belg'. Dan heeft een ouder van onze jeugdploeg die trainer aangesproken om te zeggen dat dat een ongepaste uitspraak is", vertelt voorzitter Benny Hoornaert, die beslist om de match stil te leggen.
"Geen racist"
Tegenstander Lo-Reninge betreurt het incident, maar staat achter de trainer. "De betrokken trainer is helemaal niet racistisch en levert - samen met Fedasil -inspanningen om jongeren uit asielcentra te betrekken bij de sport. Als ze geen vervoer hebben, gaat hij ze zelf oppikken", zegt Patrick Deraeve, voorzitter van JV Lo-Reninge aan onze redactie.
"Toen een van de spelers tijdens de match wat minder inzet vertoonde, wilde de trainer hem motiveren met die zin. Die uitspraak is totaal verkeerd geïnterpreteerd door een supporter van de thuisploeg. Toen die onze trainer uitmaakte voor racist heeft hij uiteraard nogal heftig en emotioneel gereageerd."
Schorsing of geldboete
Voetbal Vlaanderen tilt echter zwaar aan racisme of discriminatie. "Zulke zaken horen niet thuis op of naast een voetbalterrein. Coaches hebben altijd een voorbeeldfunctie", zegt woordvoerder Nand De Klerck. Voetbal Vlaanderen kan nu bemiddelen tussen de partijen en desnoods een schorsing of geldboete opleggen.