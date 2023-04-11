De U 11-match van zaterdag zindert nog na bij de voorzitter van voetbalclub SVD Kortemark. Vooral hoe de trainer van de bezoekende ploeg Lo-Reninge te werk ging, valt niet goed te praten volgens ouders en de club.

"Hij zei tegen Mohammed: 'als je een echte Belg wil zijn, moet je ook spelen als een Belg'. Dan heeft een ouder van onze jeugdploeg die trainer aangesproken om te zeggen dat dat een ongepaste uitspraak is", vertelt voorzitter Benny Hoornaert, die beslist om de match stil te leggen.

