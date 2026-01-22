KV Kortrijk "veroordeelt elke vorm van racisme en discriminatie. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar en staat haaks op de waarden die wij als club en als maatschappij uitdragen. Dit hoort op geen enkele manier thuis in het voetbal of in onze samenleving. KVK staat volledig achter Thierry Ambrose. Als ploeg en als club blijven we samen, zowel in moeilijke momenten als in sportieve successen. Uit ons onderzoek blijkt dat de racistische berichten afkomstig zijn van mensen in het buitenland", zo klinkt het in het communiqué van de VeeKaa, dat reeds een onderzoek is gestart, "gepaste maatregelen" neemt en "de mogelijkheden voor sancties tegen de daders bekijkt".