KV Kort­rijk ver­oor­deelt onli­ne racis­me tegen­over spits Thier­ry Ambrose

Thiery Ambrose

© Belga

Tweedeklasser KV Kortrijk heeft woensdagmiddag in een statement op zijn clubwebsite melding gemaakt van online racisme na de wedstrijd van dinsdagavond op het veld van Club NXT (2-0-nederlaag). De Franse spits Thierry Ambrose werd na zijn penaltymisser namelijk het slachtoffer van racistische online haatreacties, die van buiten België verstuurd werden.

KV Kortrijk "veroordeelt elke vorm van racisme en discriminatie. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar en staat haaks op de waarden die wij als club en als maatschappij uitdragen. Dit hoort op geen enkele manier thuis in het voetbal of in onze samenleving. KVK staat volledig achter Thierry Ambrose. Als ploeg en als club blijven we samen, zowel in moeilijke momenten als in sportieve successen. Uit ons onderzoek blijkt dat de racistische berichten afkomstig zijn van mensen in het buitenland", zo klinkt het in het communiqué van de VeeKaa, dat reeds een onderzoek is gestart, "gepaste maatregelen" neemt en "de mogelijkheden voor sancties tegen de daders bekijkt".

Club NXT
Sport

Club NXT zorgt voor kleine stuntzege tegen KV Kortrijk en is rode lantaarn kwijt
Belga
Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Stadion brugge
Nieuws

Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
Vanaken en Mechele
Sport

Club Brugge houdt zege thuis in doelpuntenfestival tegen Zulte Waregem

