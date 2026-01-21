6°C
Club NXT zorgt voor klei­ne stunt­ze­ge tegen KV Kort­rijk en is rode lan­taarn kwijt

Club NXT

© Belga

Club NXT, de beloftenploeg van vicekampioen en Bekerwinnaar Club Brugge, heeft gisterenavond op de 22e speeldag in de Challenger Pro League met 2-0 gewonnen van KV Kortrijk.

De stunt van de avond vond gisteren plaats op Schiervelde in Roeselare. Daar zorgde Club NXT voor een 2-0-zege tegen KV Kortrijk, dat vorig seizoen uit de eerste klasse tuimelde en in de Challenger Pro League op de tweede plaats prijkt.

Op aangeven van Alexander Vandeperre scoorde Jakke Van Britsom na 49 minuten het openingsdoelpunt, in de slotfase verdubbelde Yanis Musuayi de voorsprong: 2-0 en daar bleef het ook bij. Vlak voor rust had Thierry Ambrose een strafschop gemist voor de VeeKaa, dat door de vierde nederlaag van het seizoen wel op de tweede plaats blijft, maar zijn achterstand op leider Beveren mogelijk ziet vergroten. SK Beveren gaat deze avond op bezoek bij Jong AA Gent. RSCA Futures ontvangt dan Lierse. De achterstand van KV Kortrijk bedraagt momenteel negen punten.

Club NXT KVK

© Belga

Met dertien punten speelt Club NXT de rode lantaarn door aan Olympic Charleroi, dat met het kleinste verschil (1-0) verloor op bezoek bij Patro Eisden. De Karolo's hebben één punt minder dan de Bruggelingen.

Bart Coopman

Bart Coopman
Belga
Aanmelden