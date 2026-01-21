De stunt van de avond vond gisteren plaats op Schiervelde in Roeselare. Daar zorgde Club NXT voor een 2-0-zege tegen KV Kortrijk, dat vorig seizoen uit de eerste klasse tuimelde en in de Challenger Pro League op de tweede plaats prijkt.

Op aangeven van Alexander Vandeperre scoorde Jakke Van Britsom na 49 minuten het openingsdoelpunt, in de slotfase verdubbelde Yanis Musuayi de voorsprong: 2-0 en daar bleef het ook bij. Vlak voor rust had Thierry Ambrose een strafschop gemist voor de VeeKaa, dat door de vierde nederlaag van het seizoen wel op de tweede plaats blijft, maar zijn achterstand op leider Beveren mogelijk ziet vergroten. SK Beveren gaat deze avond op bezoek bij Jong AA Gent. RSCA Futures ontvangt dan Lierse. De achterstand van KV Kortrijk bedraagt momenteel negen punten.

