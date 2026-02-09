"Essevee spreekt bovendien zijn volledige steun en solidariteit uit aan Joseph Opoku. Onze spelers moeten in een veilige en respectvolle omgeving hun sport kunnen beoefenen, zonder geconfronteerd te worden met discriminatie of haatdragend gedrag."

Ondanks twee vroege doelpunten van Opoku, verloor Zulte Waregem met 3-2 op Stayen. STVV nadert zo tot op twee punten van leider Union, Zulte Waregem is twaalfde in de stand.