Zulte Waregem-aanvaller Joseph Opoku is zondagavond in de slotwedstrijd van de 25e speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij Sint-Truiden (3-2) slachtoffer geworden van racistische uitlatingen vanuit het publiek, zo maakte Zulte Waregem maandag bekend.
"Essevee zal, in nauwe samenwerking met STVV, de bevoegde instanties en de stadionverantwoordelijken, alles in het werk stellen om de betrokken personen te identificeren. Indien mogelijk zullen gepaste en proportionele maatregelen worden genomen, in overeenstemming met de geldende regelgeving en procedures, zo klinkt het in de mededeling.
Veilige en respectvolle omgeving
"Essevee spreekt bovendien zijn volledige steun en solidariteit uit aan Joseph Opoku. Onze spelers moeten in een veilige en respectvolle omgeving hun sport kunnen beoefenen, zonder geconfronteerd te worden met discriminatie of haatdragend gedrag."
Ondanks twee vroege doelpunten van Opoku, verloor Zulte Waregem met 3-2 op Stayen. STVV nadert zo tot op twee punten van leider Union, Zulte Waregem is twaalfde in de stand.