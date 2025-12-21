Roeselare en Maaseik stonden dit seizoen al driemaal tegenover elkaar, twee keer in de beker en een keer in de competitie. In geen enkele wedstrijd konden de West-Vlamingen zegevieren, dus waren ze in de eigen REO Arena uit op revanche.

Roeselare begon meteen goed aan de partij en liep al snel uit tot 16-12. Roeselare was vooral sterk op de serve. De Noor Oskar Espeland zorgde ervoor dat de voorsprong behouden werd een maakte set één af met 25-19.

In de tweede set vond Maaseik opnieuw zijn betere opslagen, het zette daarmee de thuisploeg meer onder druk en kwam zelf tot op 11-16-voorsprong. Knack probeerde zich nog te herstellen en kwam terug tot 21-21, maar ze moesten de set aan de Limburgers laten.

