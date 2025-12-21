Knack Roeselare heeft voor het eerst dit seizoen kunnen winnen van aartsrivaal Maaseik. In een spannende wedstrijd trokken de West-Vlaming na vier sets uiteindelijk aan het langste eind. Roeselare haalt zo een perfect thuisrapport in de competitie, met negen overwinningen en slechts drie verloren sets.
Roeselare en Maaseik stonden dit seizoen al driemaal tegenover elkaar, twee keer in de beker en een keer in de competitie. In geen enkele wedstrijd konden de West-Vlamingen zegevieren, dus waren ze in de eigen REO Arena uit op revanche.
Roeselare begon meteen goed aan de partij en liep al snel uit tot 16-12. Roeselare was vooral sterk op de serve. De Noor Oskar Espeland zorgde ervoor dat de voorsprong behouden werd een maakte set één af met 25-19.
In de tweede set vond Maaseik opnieuw zijn betere opslagen, het zette daarmee de thuisploeg meer onder druk en kwam zelf tot op 11-16-voorsprong. Knack probeerde zich nog te herstellen en kwam terug tot 21-21, maar ze moesten de set aan de Limburgers laten.
Sterke Espeland
Erop en erover dachten ze bij Maaseik. De bezoekers begonnen ook furieus aan set drie. Maar Espeland dacht daar anders over, de Noor kwam aan de service-lijn en boog een achterstand van 5 punten helemaal om. Het momentum leg bij Roeselare en zo wonnen ze set drie met 20-25.
Ook in set vier bleef Roeselare zijn niveau behouden. Een goede Basil Dermaux, goed voor 22 punten, en een sterk blok bij de West-Vlamingen zorgden voor 21-16. De buit leek binnen voor Knack maar Maaseik vond nog een laatst levenslijn. De bezoekers knokten zich terug tot 23-22. Maar in money time kan je op Dermaux, De 22-jarige hoofdaanvaller maakte de tweede matchbal af en zo werd het 3-1 voor de thuisploeg.
Roeselare doet zo ook een gouden zaak richting de BeNe League. Want in die Belgisch-Nederlandse competitie behouden de ploegen enkel de punten uit de wedstrijden tegen de top vier.