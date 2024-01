De kandidaat-overnemers kunnen straks ook een boekhouding inkijken, al was dat niet vanzelfsprekend. De voorbije maanden is die namelijk niet bijgehouden. De bewindvoerder heeft de boekhouding van de Kustboys nu met een boekhouder wedersamengesteld. Dat is belangrijk want voor een overnemer zijn de financiën van de club een cruciaal element.