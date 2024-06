Bogaerts kwam in de jeugd uit voor St.-Amands, Bornem en Aartselaar voordat hij zich in 2014 aansloot bij Kangoeroes Mechelen.Hij maakte er in 2016 zijn debuut bij de eerste ploeg. In vijf seizoenen speelde hij er 87 wedstrijden.

In 2021 maakte Bogaerts de overstap naar Liège Basket waarmee hij enkele weken geleden de halve finale van de Belgische play-offs haalde. In de 89-95-zege bij de latere kampioen Oostende half mei liet hij zich opmerken met achttien punten. Bogaerts speelde vorig seizoen 43 matchen voor Luik waaronder die in European North Basketbal League.

"Met Bram voegen we een speler toe aan onze selectie met veel ervaring in de BNXT. Bram kan op meerdere posities verdedigen en kan aanvallend zowel op de 3 als de 4 spelen", reageert kersverse coach Johan Roijakkers.

Eerder al werd bekend gemaakt dat ook de Amerikanen Eric Reed Jr en Robbie Beran, de Belgen Sam Hofman, Sean Pouedet, Niels De Ridder en de jonge talenten Kobe Grymonprez, Flint Waleson en Matt Rotsaert deel zullen uitmaken van de Spurs-kern voor de volgende BNXT-campagne.

Kortrijk eindigde op de zesde plaats in de Elite Silver en greep zo naast kwalificatie voor de play-offs in zijn eerste seizoen in de BNXT League.