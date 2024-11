Met 16 bekertrofeeën is Roeselare alleen recordhouder. Het won de trofee acht keer in de voorbije negen edities. Vorig jaar versloeg het streekgenoot Menen met 3-1, dat ook nog in de running is voor een tweede finale op rij. De West-Vlamingen spelen vanavond(20u30) hun heenwedstrijd in de halve finales tegen Haasrode Leuven, de terugwedstrijd staat op 21 december geprogrammeerd.