Titelfinale binnen handbereik voor Knack Roeselare na vlotte zege tegen Achel
Knack Roeselare heeft op overtuigende manier zijn eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs gewonnen. Het stuurde het Limburgse Achel met 3-0-cijfers terug de bus op. Knack komt zo op één zege van een nieuwe titelfinale.
Enkel in de eerste set kon Achel druk zetten op de thuisploeg. Maar uiteindelijk haalden de West-Vlamingen het met 25-23. Roeselare stoomde daarna door en maakte het met tweemaal 25-16 helemaal af.
Door de zege komt Knack een stap dichter bij de titelfinales en een zesde opeenvolgende titel. Vrijdagavond kan Roeselare zich al kwalificeren, maar dan moet het winnen in Achel.
