Pieter Coolman, Knack Roeselare: “We wisten wel dat we meer dan 110 procent gingen moeten zijn vandaag en dat waren we niet. We waren twee sets 100% en geen 110 en bon, dan win je niet.”

Knack speelde wel een betere match dan in Polen, maar moest uiteindelijk in vier sets opnieuw de duimen leggen en is zo uitgeschakeld in de Champions League. Dennis Deroey, Knack Roeselare: “Ik denk dat we niet hetzelfde niveau hebben kunnen halen als tijdens de poulefase. Ik denk dat als we dat doen, dat we zeker en vast wel kunnen meespelen met Resovia. Maar het was gewoon te weinig, zeker over de twee wedstrijden.”

