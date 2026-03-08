Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het avontuur van Knack Roeselare in de Champions League zit erop. Het onderging net als in de heenwedstrijd de wet van de sterkste tegen het Poolse Resovia Rzeszow: 1-3. Een teleurstelling voor Knack, maar het kijkt toch met trots terug op de campagne.
Pieter Coolman, Knack Roeselare: “We wisten wel dat we meer dan 110 procent gingen moeten zijn vandaag en dat waren we niet. We waren twee sets 100% en geen 110 en bon, dan win je niet.”
Knack speelde wel een betere match dan in Polen, maar moest uiteindelijk in vier sets opnieuw de duimen leggen en is zo uitgeschakeld in de Champions League. Dennis Deroey, Knack Roeselare: “Ik denk dat we niet hetzelfde niveau hebben kunnen halen als tijdens de poulefase. Ik denk dat als we dat doen, dat we zeker en vast wel kunnen meespelen met Resovia. Maar het was gewoon te weinig, zeker over de twee wedstrijden.”
Betere ploeg
Dennis Deroey, Knack Roeselare: “Hadden we kans willen maken, hadden we direct set één moeten pakken. We missen onze start en dat kost ons vandaag de wedstrijd. Maar goed, we hebben verloren van een betere ploeg. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat deze ploeg nog boven ons staat en dat zij terecht doorgaan naar de volgende ronde.”
Stijn Dejonckheere, Co-CEO Knack Roeselare: “Niets overstijgt natuurlijk de CEV finale die we in 2023 gespeeld hebben, maar extra sportief, ook met de volle zalen, de ploegen waar we tegen gespeeld hebben, de ploegen dat we over de knie gelegd hebben, zet ik toch op plaats twee of drie.”
Fier
“Ik denk dat voor de start van de campagne niemand ons een cent had gegeven om door te gaan. Ik denk dat we qua budget de kleinste zijn, qua namen in de ploeg de kleinste ploeg by far waren. En eigenlijk in deze poule doorgaan naar de volgende ronde in de Champions League was gewoon stuntwerk en dan moeten we fier zijn op ons.”