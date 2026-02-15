Een aartsmoeilijke opdracht, daar stond Knack Roeselare donderdagavond voor in de eigen REO Arena. Het moest 3-0 of 3-1 winnen van Resovia Rzeszow en dan ook nog de golden set in de brand slepen.

Maar in een uitverkocht Schiervelde kan er vaak veel, al werd de opdracht meteen nog een pak moeilijker. Het Poolse Rzeszow startte net als in de heenmatch opnieuw stevig en liep snel vijf punten. Knack weerde zich wel en knokte terug, maar bij 23-24 moesten ze toch het hoofd buigen, 0-1 voor de bezoekers.

Dat Roeselare dan geen set meer mocht verliezen was duidelijk, de landskampioen begon deze keer wel meteen goed aan de set. Schiervelde geloofde er nog in en zo stoomde de thuisploeg door richting setwinst. 25-22, 1-1 en alles te herdoen voor Knack.

Ondanks de setwinst bleef de opdracht nog steeds dezelfde voor de landskampioen. Maar bij 8-14 in de derde set begon het er toch bijzonder slecht uit te zien. De Polen roken de kwalificatie en Knack twijfelde en kon het niet meer goedmaken. Bij 17-24 maakte Basil Dermaux een netfout en daarmee was het avontuur in deze Champions League voorbij voor Roeselare.

Maar dat het eentje voor de geschiedenisboeken zal worden, kunnen we wel met zekerheid zeggen. Voor Knack rest er nu nog de BeNe Conference en de titel in eigen land.