Roeselare

Sprook­je Der­maux gaat ver­der: sterk­hou­der Vol­ley Roe­se­la­re trekt naar Italië

Basyldermaux

Basil Dermaux verlaat Knack Roeselare na dit seizoen. Hij trekt naar Powervolley in Milaan, waar hij zijn collega-Red Dragon Ferre Reggers gaat vervangen. Hij ontmoet er straks ook Seppe Rotty, ook al ex-Knack Roeselare.

Basyl Dermaux speelde nog op provinciaal niveau  toen bondscoach Emanuele Zanini hem oppikte. Na een contract bij Decospan Menen viste Roeselare zijn jeugdproduct weer op. Dermaux drukte er zijn stempel. De club noemt zijn bijdrage in de winst in de BeNe Cup, BeNe Conference, Belgische beker en landstitel vorig seizoen onmiskenbaar. 

Hij is daarna uitgeroepen tot speler van het jaar, voor zijn ploegmaats Stijn D’Hulst en Seppe Rotty.

Straks wacht nu dus een buitenlands avontuur.

