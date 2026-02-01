Sprookje Dermaux gaat verder: sterkhouder Volley Roeselare trekt naar Italië
Basil Dermaux verlaat Knack Roeselare na dit seizoen. Hij trekt naar Powervolley in Milaan, waar hij zijn collega-Red Dragon Ferre Reggers gaat vervangen. Hij ontmoet er straks ook Seppe Rotty, ook al ex-Knack Roeselare.
Basyl Dermaux speelde nog op provinciaal niveau toen bondscoach Emanuele Zanini hem oppikte. Na een contract bij Decospan Menen viste Roeselare zijn jeugdproduct weer op. Dermaux drukte er zijn stempel. De club noemt zijn bijdrage in de winst in de BeNe Cup, BeNe Conference, Belgische beker en landstitel vorig seizoen onmiskenbaar.
Hij is daarna uitgeroepen tot speler van het jaar, voor zijn ploegmaats Stijn D’Hulst en Seppe Rotty.
Straks wacht nu dus een buitenlands avontuur.
De redactie